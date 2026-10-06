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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 13:56

Alcolumbre está 'determinado' e PEC da 6x1 será votada antes do 2º turno, diz ministro

Alcolumbre irá "seguir religiosamente" o regimento e Senado deve realizar cinco sessões de discussão

Alcolumbre irá "seguir religiosamente" o regimento e Senado deve realizar cinco sessões de discussão

Lula Marques/Agência Brasil.
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Agências
O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), está "determinado" a colocar em discussão e votação a proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1. As declarações ocorreram após uma reunião com Alcolumbre na residência oficial da Presidência do Senado, nesta terça-feira (6).

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