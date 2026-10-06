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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 08:22

Senado mantém análise do fim da 6x1 nesta terça, e oposição tenta adiamento após resultado das urnas

Até agora, Alcolumbre agendou três sessões plenárias de discussão para esta semana

Até agora, Alcolumbre agendou três sessões plenárias de discussão para esta semana

Andressa Anholete/Agência Senado/JC
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Agências
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), manteve o início da discussão da PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 para esta terça-feira (6), enquanto a base do governo tenta evitar que os resultados das urnas no domingo (4) contaminem as chances de aprovação da medida.
Importante bandeira eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a redução da jornada de trabalho pode ser a chance de melhorar a popularidade do mandatário a três semanas da eleição. As sessões de discussão começarão sob pressão da diferença de 2,3 milhões de votos a favor de Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial. O PL também elegeu 19 senadores no domingo (4) e terá a maior bancada da Casa a partir de 2027, com 28 congressistas.

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