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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:27

Votos inválidos caem ao menor nível desde 2006 para todos os cargos, exceto presidente

Votos brancos e nulos estão em queda há quatro anos

Votos brancos e nulos estão em queda há quatro anos

Evaristo Sa/AFP/JC
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Agências
Os percentuais de votos inválidos para os diferentes cargos em disputa nessas eleições atingiram o menor patamar ao menos desde 2006, exceto na disputa presidencial.
Apontada como uma das prioridades do PL, a eleição para o Senado registrou o menor percentual deste século, mesma marca atingida na disputa pelos governos estaduais. A taxa também foi a mais baixa registrada nas eleições para a Câmara dos Deputados desde 2006.

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