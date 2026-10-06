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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 00:25

PL cresce de 98 para 121 deputados federais e avança sobre o centrão

Nova legislatura com 513 deputados federais eleitos no domingo começará em 1º de fevereiro de 2027

Nova legislatura com 513 deputados federais eleitos no domingo começará em 1º de fevereiro de 2027

/Bruno Spada/Câmara dos Deputados/jc
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Agências
O PL, do clã Bolsonaro, ganhou 23 deputados federais nas eleições e formou uma bancada de 121 parlamentares, a maior da Câmara dos Deputados desde a eleição de 1986. Os deputados tomarão posse em 1º de fevereiro de 2027.
O PT, do presidente Lula, foi de 65 para 70 deputados eleitos e, junto com a federação formada com PCdoB e PV, será a segunda força entre os partidos.
Junto com PDT, PSOL, Rede e PSB, a esquerda representará 24% da Câmara, com 124 deputados ao todo, quase o mesmo número do PL sozinho. A direita ainda conta com o Partido Novo, que elegeu 10 representantes.

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