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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 19:45

Cury, Renan Santos e Caiado não declaram voto no 2º turno, Zema se posicionou anti-PT

Os candidatos que não declararam voto também atacaram a polarização entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL)

Os candidatos que não declararam voto também atacaram a polarização entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL)

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR/JC
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Agências
Três dos quatro principais candidatos derrotados no primeiro turno da eleição presidencial atacaram a polarização entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) e evitaram declarar apoio a qualquer um deles. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) não anunciaram qualquer decisão após o resultado. Romeu Zema (Novo) evitou citar o nome de Flávio, mas se declarou voto contra o PT.
Terceiro colocado, Augusto Cury disse, após o resultado, que a "democracia brasileira, assim como a de muitas outras nações, dá sinais de asfixia". "Temo que, nas próximas décadas, haja um avanço das ditaduras e do populismo", afirmou.
Cury voltou a defender um processo de pacificação do país. "A polarização tornou o ambiente político brasileiro excessivamente hostil, e o projeto de país, muitas vezes, ficou em segundo plano. Precisamos virar essa página. Eu plantei sementes de pacificação e de coragem", disse.

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