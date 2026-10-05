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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 16:36

Zucco terá três aliados políticos no Senado

Ubiratan Sanderson, Marcel Van Hattem e Hamilton Mourão compõem a bancada gaúcha no Senado Federal

Ubiratan Sanderson, Marcel Van Hattem e Hamilton Mourão compõem a bancada gaúcha no Senado Federal

Divulgação/JC
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Marcus Meneghetti
O governador eleito Luciano Zucco (PL) terá três aliados políticos de direita no Senado Federal a partir de 2027. Afinal, os dois candidatos a senador da chapa liderada por Zucco – Marcel Van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL) – se elegeram na eleição deste domingo (4). O terceiro senador gaúcho é Hamilton Mourão (Republicanos), que é amigo pessoal do governador eleito.

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