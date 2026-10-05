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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 12:39

Entidades gaúchas apoiam discurso de "união" feito pelo governador eleito Luciano Zucco

Entidades confiam nas promessas de Luciano Zucco e de sua vice, Silvana Covatti

Entidades confiam nas promessas de Luciano Zucco e de sua vice, Silvana Covatti

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O pedido de união do Rio Grande do Sul feito pelo governador eleito Luciano Zucco (PL) na coletiva de imprensa concedida após o resultado das eleições foi elogiado pelas entidades ligadas ao setor do comércio, do agronegócio, da habitação e da indústria do Estado. O futuro chefe do Palácio Piratini disse querer conversar com todos para buscar sugestões, e pediu um "pacto de união" pelo Rio Grande do Sul.

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