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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 23:30

Douglas Ruas e Eduardo Paes disputam o 2º turno para o governo do Rio

Ruas e Paes vão ao segundo turno no Rio de Janeiro

Ruas e Paes vão ao segundo turno no Rio de Janeiro

Montagem sobre fotos de Thiago Lontra/Alerj/JC e Daniel RAMALHO/AFP/JC
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Agências
Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio de Janeiro. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ruas terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,27% dos votos válidos, ou 4.268.884 votos. Paes ficou em segundo, com 42,76%, equivalente a 3.704.372 votos.
Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Rio de Janeiro será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.
O resultado, porém, ainda será ratificado pelo TSE: caso o tribunal decida por invalidar os votos de Garotinho (Republicanos), que obteve 3,17%, Ruas vencerá no primeiro turno.

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