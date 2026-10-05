Raquel Lyra (PSD) derrota João Campos (PSB) e é reeleita em Pernambuco

A governadora Raquel Lyra (PSD) derrotou o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), 32, neste domingo (4) e foi reeleita para comandar o Executivo de Pernambuco pelos próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, Raquel somou 53,27% dos votos válidos, enquanto João Campos teve 44,82%, sem chances de levar a disputa para o segundo turno. O resultado foi confirmado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) .
Raquel é a primeira mulher governadora de Pernambuco, feito alcançado em 2022. Ela é formada em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foi delegada da Polícia Federal e chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo do Governo de Pernambuco.
Lyra também foi eleita duas vezes deputada estadual pelo PSB, em 2010 e 2014. Ainda foi secretária da Criança e da Juventude entre 2011 e 2012 durante o governo de Eduardo Campos, pai de João Campos. O pai dela, João Lyra Neto, era o vice-governador na época.
Em 2016, pelo PSDB, se tornou a primeira mulher eleita para a prefeitura de Caruaru, no Agreste, reeleita em 2020. A governadora é de uma família com tradição na política local e nacional. O pai dela, além de ex-governador de Pernambuco, foi ex-prefeito de Caruaru. Lyra é neta do também ex-prefeito de Caruaru João Lyra Filho e sobrinha do ex-ministro da Justiça e ex-deputado federal Fernando Lyra.
A vice-governadora na chapa de Raquel Lyra é Priscila Krause (PSD), jornalista e filha de Gustavo Krause, ex-governador e ex-prefeito do Recife. Priscila foi vereadora do Recife por três mandatos consecutivos, além de deputada estadual.
Folhapress