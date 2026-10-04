Bancada gaúcha em Brasília tem 39% de renovação

A nova bancada gaúcha na Câmara dos Deputados contou com uma mudança que não fica apenas nos 39% de renovação entre os deputados eleitos, mas está marcada principalmente por uma reconfiguração na distribuição partidária na Casa. Ao todo a bancada saiu de 14 para 11 partidos, e dois partidos outrora tradicionais no Estado, PSB e PSDB, perderam representação no Parlamento, assim como o Cidadania. O PL, partido do governador eleito Luciano Zucco e do líder da votação nacional para presidente, Flávio Bolsonaro, dobrou o número de deputados federais, passando de quatro para oito.

Assim, a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou a maior sigla gaúcha na Câmara Federal. O resultado final saiu às 21h11min, com 100% das urnas apuradas.

O PT saiu de seis para cinco cadeiras; em conjunto com o PCdoB, que compõe a Federação PT-PV-PCdoB, se torna a segunda maior bancada.

A Federação União Progressista tem cinco assentos: quatro para o PP - um a mais que em 2022 - e um para o União Brasil. O MDB manteve o mesmo número da última legislatura, com três deputados; Podemos, PSD e Republicanos ficaram com duas cadeiras cada um; Novo e PSOL mantiveram suas vagas, com um parlamentar cada; e o PDT, que elegeu dois nomes em 2022, perdeu uma cadeiras e tem só um representante na Casa.

Com a maior bancada, o PL também teve o candidato mais votado: Maurício Marcon, que trocou o Podemos pela sigla bolsonarista, obteve 379.834 votos e foi reeleito. O segundo lugar também marcou uma reeleição: Fernanda Melchionna (PSOL) recebeu 280.262 votos. O terceiro mais votado é um nome tradicional da bancada: Giovani Cherini (PL).

A surpresa ficou por conta de Rony Gabriel, do Podemos: o ex-vereador de Erechim recebeu 223.643 votos e foi o quarto mais votado. A Câmara dos Deputados também verá a chegada de outros nomes que ainda não tinham sido deputados: o ex-prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira; o ex-vereador de Porto Alegre Jessé Sangali e Perondi, candidato à prefeitura de Pelotas em 2024, os três compondo as fileiras do PL.

Outros candidatos ascenderam de cargos na Assembleia Legislativa. É o caso de Felipe Camozzato, do Novo, Gustavo Victorino (Republicanos), além de Vilmar Zanchin e Juvir Costella, ambos do MDB. O pleito também marcou a volta de Sérgio Zambiasi, agora pelo Podemos.