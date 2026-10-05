Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 00:25

Presidente do TSE destaca avanço com o e-título

Ministro Kassio Nunes Marques no TSE - 04.10.2026

Ministro Kassio Nunes Marques no TSE - 04.10.2026

/Luiz Roberto/TSE/JC
Compartilhe:
JC
JC
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques,  ressaltou o desempenho do e-Título, o funcionamento regular das urnas eletrônicas e as medidas adotadas pela Justiça Eleitoral para garantir o acesso de eleitores às seções de votação em todo o País ao fazer um balanço sobre o 1º turno neste domingo, 4 de outubro.

Kassio Nunes Marques lembrou que a realização das eleições gerais é resultado de meses de preparação, com ações que envolveram desde a atualização e a lacração dos sistemas eleitorais até o treinamento de servidores e mesários.

O ministro também fez uma homenagem à sua antecessora na presidência do Tribunal, ministra Cármen Lúcia, que esteve à frente da Corte durante parte da preparação do pleito. “Quando eu a sucedi, muito já havia sido feito. Teremos, com certeza, uma eleição exitosa, mas esse êxito também precisamos dividir com os servidores da Justiça Eleitoral e com a ministra Cármen Lúcia”, afirmou o presidente do TSE.

Notícias relacionadas