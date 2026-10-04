Jorginho Mello (PL) é reeleito governador de Santa Catarina

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), 70 anos, foi reeleito nas eleições deste domingo (4). Com 100% das urnas apuradas, Jorginho ficou com 68,98% dos votos válidos, ante 15,66% do candidato Gelson Merísio (PSB).
Ao longo dos próximos quatro anos, Jorginho será acompanhado pelo ex-prefeito de Joinville Adriano Silva (Novo), eleito vice-governador. A companheira de chapa de 2022, Marilisa Boehm (PL), ficou de fora da disputa neste ano.
O governador reeleito nasceu em Ibicaré, na região central do estado. Foi vereador em uma cidade próxima, Herval d'Oeste, por um mandato, no final da década de 1970. Em 1994, conquistou sua cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde permaneceu até janeiro de 2011. Foi eleito duas vezes deputado federal logo na sequência, nos pleitos de 2010 e 2014. Em 2018, ganhou uma cadeira no Senado.
É a terceira eleição consecutiva que os catarinenses elegem ao governo o candidato que carrega o mesmo número do presidenciável bolsonarista.
Ao longo do primeiro mandato no governo catarinense, Jorginho mostrou fidelidade a Bolsonaro, defendendo a liberdade do ex-mandatário, que está em prisão domiciliar.
Durante seu governo, tentou acabar com cotas raciais em universidades e sancionou lei para anistiar professores que se recusaram a se vacinar na pandemia da Covid-19.
Folhapress