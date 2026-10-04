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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 22:32

Ceará reelege Elmano governador no primeiro turno

Elmano bateu Ciro Gomes, candidato do PSDB

Elmano bateu Ciro Gomes, candidato do PSDB

Bruno Spada/Câmara dos Deputados/JC
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Agências
Elmano de Freitas (PT) foi reeleito governador do Ceará neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PT obteve 52,88% dos votos válidos, o equivalente a 2.770.571 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até as 21h08min, 99,56% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.
Elmano ficou à frente de Ciro Gomes (PSDB), que recebeu 46,27% dos votos (2.490.270).
Atual governador, Elmano de Freitas é formado em Direito. Foi secretário de Educação de Fortaleza e deputado estadual por dois mandatos. Em 2012, disputou a prefeitura da capital cearense. Eleito governador em 2022, buscava a reeleição em 2026. 

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