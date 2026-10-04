Jerônimo Rodrigues (PT) é reeleito governador da Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) derrotou, pela segunda vez, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e será governador da Bahia pelos próximos quatro anos.
Com 99,30% das urnas apuradas, Jerônimo tinha 55,70% dos votos válidos, enquanto ACM aparecia com 43,83%.
Jerônimo, 61 anos, é agrônomo, professor e ascendeu dentro da burocracia dos governos petistas. Foi secretário estadual de Desenvolvimento Agrário e de Educação no governo Rui Costa (PT).
Eleito governador em 2022, fez uma gestão marcada por crises na segurança pública, com o avanço do domínio de facções em territórios do estado. Conseguiu reduzir os indicadores de mortes violentas, mas o estado se manteve com o maior número absoluto de assassinatos do país.
Além disso, ampliou a rede de saúde do estado com novos hospitais, mas foi alvo de críticas por deficiências na fila da regulação, sistema que distribui os casos graves pelos leitos das unidades de saúde. Também teve como marca a expansão da rede de escolas em tempo integral.
Jerônimo disputou a eleição tendo os ex-governadores Rui Costa e Jaques Wagner (PT) como candidatos ao Senado e repetiu a dobradinha de 2022 com Geraldo Júnior (MDB) como vice.
A vitória reafirma a força do PT no estado, que vai governar pela sexta vez consecutiva o quarto maior colégio eleitoral do País.
Folhapress