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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 01:21

Com Michelle Bolsonaro e Bia Kicis eleitas, DF é a primeira Unidade da Federação a ter três mulheres no Senado

Ex-primeira dama inicia mandato de oito anos em janeiro de 2027

Ex-primeira dama inicia mandato de oito anos em janeiro de 2027

Sergio LIMA/AFP/JC
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Agências
O Distrito Federal entrou para a história neste domingo e será a primeira Unidade da Federação a ter três senadoras mulheres na história do Brasil. Com a eleição de Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), as duas se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado.
Em 202 anos de história, o Senado teve 78 senadoras. A primeira foi Eunice Michiles (AM), de 1979 a 1987. A Casa passou mais de 150 anos sem uma mulher ocupando as cadeiras que representam os Estados da Federação no Congresso Nacional.
No Distrito Federal, terminarão os mandatos atuais Izalci Lucas (PL), que concorreu a deputado federal, e Leila do Vôlei (PDT), que concorreu à reeleição, mas não conseguiu a vaga. Damares, Michelle e Bia fazem parte do mesmo grupo político. As três se identificam como nomes da direita e apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marido de Michelle Bolsonaro

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