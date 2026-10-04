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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 22:10

Seis vereadores de Porto Alegre foram eleitos deputados e deixarão mandato

Cinco bancadas da Câmara Municipal de Porto Alegre serão alteradas: PL, PT, PSOL, PSDB e Novo

Cinco bancadas da Câmara Municipal de Porto Alegre serão alteradas: PL, PT, PSOL, PSDB e Novo

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Seis vereadores de Porto Alegre foram eleitos deputados e interromperão seus mandatos em 2027, dando espaço aos seus suplentes. Cinco deles saltaram à Assembleia Legislativa: Natasha (PT), Karen Santos (PSOL), Comandante Nádia (PL), Moisés Barboza (PSDB) e Ramiro Rosário (Novo). Jessé Sangalli (PL), que foi o parlamentar mais votado da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2024, foi o único vereador postulante a deputado federal a obter êxito. 
Assim, seis novos parlamentares terminarão a legislatura. No lugar de Natasha, assumirá Jane Pilar (PCdoB). Já Karen dará espaço a Paulo Brack (PSOL), que tentou eleger-se deputado federal no pleito de 2026, mas não obteve êxito. O mesmo acontece com Júlia Zardo (Novo), que não conseguiu conquistar uma vaga no Congresso Nacional e ocupará a cadeira de Ramiro. Nádia e Jessé darão espaço a Fabiano Rheinheimer (PL) e Paulo Figueiró (PL). Por fim, Moisés passará o bastão a Matheus Xavier (PSDB). 

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