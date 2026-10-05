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CapaPolíticaSenado Federal

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 01:14

Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) são eleitos ao Senado pelo Paraná

Deltan Dallagnol (Novo) se elegeu com 2.904.594 votos

Deltan Dallagnol (Novo) se elegeu com 2.904.594 votos

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Agências
O Paraná elegeu o deputado federal Filipe Barros (PL) para o Senado neste domingo (4). Ex-vereador de Londrina, no Norte do estado, e encerrando seu segundo mandato como deputado federal, Barros é um nome da direita radical.
Fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, ele defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e anistia a envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. 
Com 100% das urnas apuradas, Barros teve 3.148.583 votos (27,25%), seguido por Deltan Dallagnol (Novo), com 2.904.594 (25,14%). No entanto, a validade da candidatura do ex-procurador da República ainda está sendo analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com esse resultado, as duas cadeiras do Paraná na Casa vão para no

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