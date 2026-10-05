Senado tem maioria das cadeiras formado pela direita

Eleitores de todo o País elegeram ontem 54 senadores federais nas eleições gerais de 2026 para a legislatura 2027/2034. O Partido Liberal (PL) conquistou 19 das 54 vagas - 35,2% do total - e abriu larga vantagem sobre o MDB, com sete eleitos, e PT, com seis. A eleição foi marcada ainda por uma expressiva renovação no Senado.
Dos 54 vencedores na disputa deste ano, apenas 14 já ocupavam as cadeiras em jogo e conseguiram garantir a reeleição. Outros 18 senadores que buscavam permanecer no cargo foram derrotados. Com o resultado, 40 das 54 vagas renovadas — o equivalente a 74,1% — passarão a ser ocupadas por novos titulares a partir de fevereiro de 2027.
A mudança foi total em 15 das 27 unidades da Federação, alterando de forma significativa a composição da Casa para a próxima legislatura. Só Amazonas e Sergipe mantiveram os dois senadores.
Acre
Marcio Bittar (PL)
Mara Rocha (Republicanos)
Alagoas
Arthur Lira (PP)
Marina Jhc (PSDB)
Amapá
Rayssa Furlan (Podemos)
Lucas Barreto (PSD)
Amazonas
Eduardo Braga (MDB)
Plínio Valério (PSDB)
Bahia
Rui Costa (PT)
Jaques Wagner (PT)
Ceará
Cid Gomes (PSB)
Luizianne (Rede)
Distrito Federal
Bia Kicis (PL)
Michelle Bolsonaro (PL)
Espírito Santo
Evair de Melo (Republicanos)
Renato Casagrande (PSB)
Goiás
Gustavo Gayer (PL)
Gracinha Caiado (União)
Maranhão
Fufuca (PP)
Lahesio Bonfim (Novo)
Mato Grosso
Mauro Mendes (União)
Zé Medeiros (PL)
Mato Grosso do Sul
Capitão Contar (PL)
Reinaldo Azambuja (PL)
Pará
Helder (MDB)
Delegado Éder Mauro (PL)
Paraíba
João Azevedo (PSB)
Veneziano (MDB)
Paraná
Deltan Dallagnol (Novo)
Filipe Barros (PL)
Piauí
Marcelo Castro (MDB)
Júlio César O Julin do Lula (PSD)
Rio de Janeiro
Carlos Portinho (PL)
Carlos Jordy (PL)
Rio Grande do Norte
Styvenson Valentim (Podemos)
Rio Grande do Sul
Marcel van Hattem (Novo)
Sanderson (PL)
Rondônia
Bruno Scheid (PL)
Dr. Fernando Máximo (PL)
Roraima
Nicoletti (PL)
Teresa Surita (MDB)
Santa Catarina
Carlos Bolsonaro (PL)
Carol de Toni (PL)
São Paulo
Guilherme Derrite (Progressistas)
André do Prado (PL)
Sergipe
Rogério Carvalho (PT)
Delegado Alessandro (MDB)
Tocantins
Eduardo Gomes (PL)
Alexandre Guimarães (MDB)