Marcelo Maranata se diz satisfeito com trajetória durante a campanha

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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 22:01
Maranata fez seu voto Escola Estadual de Educação Gomes Jardim, localizada no Centro de GuaíbaLu Freitas/Divulgação/JC
Ele ainda destacou sua trajetória no Executivo como um trunfo eleitoral. "Tenho 35 anos no varejo, fui presidente duas vezes da maior associação de prefeitos do Estado, idependentemente se era governo Bolsonaro ou Lula. Isso nos dá condição de negociar", pontuou Maranata, que atualmente é prefeito reeleito de Guaíba.
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Maranata fez seu voto Escola Estadual de Educação Gomes Jardim, localizada no Centro de Guaíba. Ele compareceu ao domicílio eleitoral acompanhado da da esposa e também candidata a deputada estadual, Deisi Maranata, e dos filhos. Após exercer a cidadania, ele optou por permanecer na cidade, acompanhando a movimentação.
O candidato acompanhou a apuração das urnas de forma reservada, em casa, acompanhado da esposa e de seus familiares. Conforme a assessoria de imprensa, ele decidiu não se pronunciar sobre o resultado da eleição, que confirmou Luciano Zucco (PL) como governador eleito do Estado.