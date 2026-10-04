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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 22:01

Marcelo Maranata se diz satisfeito com trajetória durante a campanha

Maranata fez seu voto Escola Estadual de Educação Gomes Jardim, localizada no Centro de Guaíba

Maranata fez seu voto Escola Estadual de Educação Gomes Jardim, localizada no Centro de Guaíba

Lu Freitas/Divulgação/JC
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O ex-prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PSDB), encerrou o primeiro turno das eleições para o governo do Rio Grande do Sul como o quarto candidato mais votado. Ele teve 1,68% dos votos válidos, totalizando 101.978 eleitores que o escolheram em primeiro turno. 
Ao longo do domingo (4), o candidato fez uma avaliação da sua campanha. Ele se mostrou satisfeito com a trajetória da candidatura, e avaliou que, mesmo com poucos recursos financeiros, conseguiu apresentar suas ideias ao povo gaúcho. "Mesmo só com 30 segundos de televisão, pouco recurso, conseguimos falar com o povo gaúcho nos debates. Eu fui a todos, os painéis, eu fui a todos. Conseguimos apresentar as propostas, um caminho de esperança para o Estado, mostrando como podemos fazer o RS crescer, apresentando como vamos implementar os projetos, dizendo da onde vai tirar o recurso", destacou.

Ele ainda destacou sua trajetória no Executivo como um trunfo eleitoral. "Tenho 35 anos no varejo, fui presidente duas vezes da maior associação de prefeitos do Estado, idependentemente se era governo Bolsonaro ou Lula. Isso nos dá condição de negociar", pontuou Maranata, que atualmente é prefeito reeleito de Guaíba. 

•  LEIA TAMBÉM: Zucco exalta Bolsonaro e diz que vai governar para todos

Maranata fez seu voto Escola Estadual de Educação Gomes Jardim, localizada no Centro de Guaíba. Ele compareceu ao domicílio eleitoral acompanhado da da esposa e também candidata a deputada estadual, Deisi Maranata, e dos filhos. Após exercer a cidadania, ele optou por permanecer na cidade, acompanhando a movimentação. 

O candidato acompanhou a apuração das urnas de forma reservada, em casa, acompanhado da esposa e de seus familiares. Conforme a assessoria de imprensa, ele decidiu não se pronunciar sobre o resultado da eleição, que confirmou Luciano Zucco (PL) como governador eleito do Estado.

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