Flávio Bolsonaro e Lula disputarão o 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL), 45 anos, vai enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80, no segundo turno das eleições deste ano, no próximo dia 25 de outubro. O filho de Jair Bolsonaro liderou a votação desde o início da contagem dos votos e, em boa parte da apuração, chegou a superar 50% dos votos válidos. Gradualmente, o petista foi reagindo.

Com quase 99,86% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro tinha 2,3 milhões de votos à frente do petista, pouco mais de dois pontos percentuais – marcava 47,06% dos votos válidos (que excluem os brancos e nulos), contra 45,12% do petista.

O desempenho do senador fluminense acompanhou a onda bolsonarista, com vitórias estaduais e no Senado sugerindo um domínio do PL e aliados.

Agora, Lula terá uma tarefa bastante difícil contra o filho do antecessor, que indicou seu primogênito como sucessor nas urnas, no fim de 2025.

Nos planos petistas, o presidente precisava de uma vantagem de alguns pontos para largar em posição mais confortável na segunda rodada. Ficar tão atrás não estava previsto nem nas projeções mais otimistas dos adversários – a força do nome do PL no Sudeste surpreendeu.

Pesam no resultado, além da evidente onda pró-Flávio, fatores ainda a serem analisados, como a abstenção em grupos específicos. Mas o voto à direita para o Congresso, que já era apontado em pesquisas, se mostrou um indicador forte.

Inicialmente recebido com descrédito até por aliados, tanto que não recebeu apoio formal e teve de sacar um vice desconhecido, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), Flávio consolidou-se rapidamente.

Seus rivais à direita, que tinham esperança de emergir como alternativas na polarização brasileira, fracassaram com índices abaixo dos dois dígitos durante toda a campanha. Sua desidratação aponta uma migração para Flávio já no primeiro turno.

Ficaram para trás ex-governadores bem avaliados como Ronaldo Caiado (PSD-GO) e Romeu Zema (Novo-MG), além de uma figura saída do mundo das redes, Renan Santos (Missão). Quem insinuou um crescimento, o "outsider" Augusto Cury (Avante), logo murchou.