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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 01:10

PL elege Carol de Toni e Carlos Bolsonaro em SC

Vereador carioca se elegeu facilmente como senador por Santa Catarina

Vereador carioca se elegeu facilmente como senador por Santa Catarina

Evaristo SA/AFP/JC
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Agências
A deputada federal Carol de Toni (PL) e o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) foram eleitos por Santa Catarina. Carol teve 2.694.918 de votos (33,46%) e Carlos, 2.041.840 (25,35% dos válidos). Em terceiro lugar ficou o atual senador Espiridião Amin (PP) com 1.233.034 votos (15,31%) e Décio Lima (PT) fechou em quarto, com 823.200 votos (10,22%).

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