Leite cumprimenta Zucco pela vitória e promete "exemplar processo de transição"

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), informou, pela rede social X, que já conversou com Luciano Zucco (PL), para cumprimentá-lo pela eleição no primeiro turno para a sucessão estadual. "Conversei há pouco com o governador eleito, Luciano Zucco, e o cumprimentei pela vitória", postou Leite, por volta das 19h45min no X.
"Os gaúchos fizeram a sua escolha democraticamente e eu desejo êxito ao novo governo", afirmou o governador atual. "Nos próximos dias, abriremos um exemplar processo de transição, com a maior responsabilidade com o povo gaúcho", projetou Leite, projetando os próximos passos após a eleição resolvida no primeiro turno.
Zucco tem 58% da votacão válida (3.449.719 votos), com 97,8% da apuração concluída. Juliana Brizola (PDT), com 1.886.487 votos (31,7%). Gabriel Souza (MDB) e candidato do governo, aparece com 499.070 votos (8,4%). Marcelo Maranata (PSDB) tem 99.569 votos (1,67%).
O governador falou no comitê de campanha de Gabriel
, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, após o resultado das urnas já estar sacramentado. No entanto, o chefe do Piratini se absteve de comentar mais a fundo o resultado das urnas.
O governador se mostrou decepcionado pelo desempenho do seu vice no primeiro turno. Sem emplacar seu sucessor, Leite vai se despedir do Palácio Piratini, após oito anos de mandato. Sem concorrer a nenhum cargo neste pleito, ele deixa, ao menos por enquanto, a vida pública.
Além disso, Leite diz que irá explicar, nesta segunda-feira, no Piratini, como será esse processo.