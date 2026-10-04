Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 19:44

Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) são eleitos senadores no Mato Grosso

Com 89,15% dos votos apuradas Mauro Mendes tinha 33,31% dos votos válidos, enquanto Zé Medeiros tinha 27,56%

Com 89,15% dos votos apuradas Mauro Mendes tinha 33,31% dos votos válidos, enquanto Zé Medeiros tinha 27,56%

Secom MT/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O candidato do União ao Senado pelo Estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, está eleito para o cargo. Com 89,15% dos votos apuradas neste domingo, 4, ele tinha 33,31% dos votos válidos, enquanto Zé Medeiros (PL) tinha 27,56%. A candidata do MDB, Janaina Riva, ficou em terceiro lugar, com 14,34% dos votos válidos. O candidato pelo PSD, Fávaro, ficou com 11,29%.

Notícias relacionadas