Lucas Ribeiro (PP) é reeleito governador da Paraíba

O atual governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), foi reeleito neste domingo (4) e comandará o Executivo do estado pelos próximos quatro anos.
Com 86,59% das urnas apuradas, Ribeiro tinha 64,34% dos votos válidos, enquanto seus principais adversários, o senador Efraim Filho (PL) e o ex-prefeito de João Pessoa Cícero Lucena (MDB), marcavam 24,44% e 10,73%, respectivamente.
Lucas Ribeiro é advogado e mestre em desenvolvimento regional pela UEPB (Universidade Estadual da Paraíba). Foi vereador, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e vice-prefeito de Campina Grande.
Ele foi eleito vice-governador da Paraíba em 2022, na chapa de João Azevêdo (PSB), que deixou a função para concorrer ao Senado Federal. Ribeiro assumiu o governo no começo de abril deste ano.
O agora governador eleito é filho da senadora Daniella Ribeiro (PP) e sobrinho do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP).
A vice-governadora na chapa de Ribeiro é a médica Lígia Feliciano (União Brasil). Ela já foi eleita para o posto em outras duas oportunidades: em 2014, para o segundo mandato de Ricardo Coutinho, e em 2018, na chapa de João Azevêdo.
Também disputaram o governo da Paraíba em 2026 o advogado Lucas Ribeiro Novais de Araújo (PP); o advogado Efraim de Araújo Morais Filho (PL); o engenheiro civil Cícero de Lucena Filho (MDB); o servidor público Camilo Sobreira Duarte Filho (PCO); o empresário Pedro Jorge Coutinho Guerra (DC), 50, e o advogado Yuri Ezequiel de Lima Silva (UP).
Folhapress