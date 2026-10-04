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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 19:27

Reinaldo Azambuja e Capitão Contar, do PL, são eleitos ao Senado do Mato Grosso do Sul

Reinaldo Azambuja e Capitão Contar são eleitos senadores do Mato Grosso do Sul

Reinaldo Azambuja e Capitão Contar são eleitos senadores do Mato Grosso do Sul

Reprodução/JC
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Agências
O candidato do PL ao Senado pelo Estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, está eleito para o cargo. Com 84,59% da seção apurada, ele tinha 34,68% dos votos válidos, enquanto Capitão Contar (PL) tinha 33,36%. O candidato do PT, Vander Loubet, ficou em terceiro lugar, com 13,35% dos votos válidos. A candidata pelo PSB, Soraya, ficou com 12,81%.

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