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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 19:12

Maurício Marcon lidera para federal com quase 80% de urnas apuradas

O parlamentar tem 318.392 votos e ocupará uma das 8 vagas que o PL conquistou das 31 reservadas à bancada gaúcha na Câmara dos Deputados

O parlamentar tem 318.392 votos e ocupará uma das 8 vagas que o PL conquistou das 31 reservadas à bancada gaúcha na Câmara dos Deputados

Bruno Spada/Câmara dos Deputados/JC
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Maurício Marcon (PL) é o candidato a deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul e se encaminha para a reeleição, em mais uma parcial que, às 19h, tinha 79,35% das urnas apuradas. O parlamentar tem 318.392 votos e ocupará uma das 8 vagas que o PL conquistou das 31 reservadas à bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, dobrando o número de cadeiras em relação a 2022.
As posições também foram mantidas no segundo e terceiro lugares, com Fernanda Melchionna (PSOL), que às 19h tinha 225.803 votos, e Giovani Cherini (PL), com 187.805 votos.
Votos em branco são 6,52% e nulos representam 2,26% do total.
A reportagem do Jornal do Comércio segue acompanhando os resultados parciais da apuração, minuto a minuto.

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