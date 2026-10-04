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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:55

Com 62% de urnas apuradas, PL dobra bancada na Câmara e PT perde 1 vaga

O PL dobrou o número de cadeiras na Câmara Federal, passando de quatro, em 2022, para oito vagas

O PL dobrou o número de cadeiras na Câmara Federal, passando de quatro, em 2022, para oito vagas

Pedro França/Agência Senado/Divulgação/JC
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O Rio Grande do Sul chegou às 18h39min deste domingo (4) com 62,42% das urnas apuradas, e rearranja o mapa das bancadas partidárias do Estado na Câmara dos Deputados. O PL dobrou o número de cadeiras na Câmara Federal, passando de quatro, em 2022, para oito vagas. No momento, o candidato a deputado federal mais votado do RS é Maurício Marcon (PL), com 268.357 votos.

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