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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:56

Zucco lidera com 58% dos votos com quase 70% da apuração

Zucco tem mais de 2,5 milhões de votos com apuração da maioria das urnas

Zucco tem mais de 2,5 milhões de votos com apuração da maioria das urnas

Tânia Meinerz/JC
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Às 18h48min, quase 2h após o início da apuração das urnas, com quase 70% das urnas apuradas, Zucco (PL) está ganhando no primeiro turno para o governo do RS, com 58,19% dos votos válidos (2.581.158 votos). Das 27.547 seções eleitorais do Estado, 20.121 foram totalizadas até o momento.

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