Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaSão Paulo

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 20:55

Tarcísio de Freitas deve ser reeleito no maior colégio do País

Candidato do Republicanos votou no Morumbi, na capital paulista

Candidato do Republicanos votou no Morumbi, na capital paulista

LUIS ROBAYO/AFP/JC
Compartilhe:
JC
JC
Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ser reeleito como governador de São Paulo, em primeiro turno. Com 33,53% das urnas apuradas no estado, o candidato tinha 65,16% dos votos válidos, contra 33,97% de seu oponente Fernando Haddad (PT). Os demais candidatos não chegaram a 1% dos votos, indicativo de como a eleição no maior colégio eleitoral do País tornou-se, na prática, uma antecipação do segundo turno. 
O resultado das urnas parece refletir o indicado pelas pesquisas antes do voto, que apontavam vitória tranquila para o atual governador paulista. Segundo o último levantamento do Datafolha, publicado no sábado, Tarcísio tinha 60% das opções, contra 40% de Haddad.
Tarcísio votou no colégio Miguel de Cervantes, no Morumbi, ao lado dos candidatos ao Senado, André do Prado e Guilherme Derrite, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e da esposa Cristina Freitas. O governador comemorou não apenas seu bom desempenho nas pesquisas, mas também o do seu grupo político. Disse ainda acreditar em um possível resultado favorável para Flávio Bolsonaro no primeiro turno.

A festa no espaço que concentrava a torcida pelo candidato começou já nos primeiros números da apuração deste domingo. O público reunia secretários do governo paulista e outros convidados. Alguns vestiam a camisa verde e amarela da seleção brasileira, enquanto outros usavam camisas azuis, em referência às cores da campanha do governador.

Notícias relacionadas