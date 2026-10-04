Tarcísio de Freitas deve ser reeleito no maior colégio do País

Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ser reeleito como governador de São Paulo, em primeiro turno. Com 33,53% das urnas apuradas no estado, o candidato tinha 65,16% dos votos válidos, contra 33,97% de seu oponente Fernando Haddad (PT). Os demais candidatos não chegaram a 1% dos votos, indicativo de como a eleição no maior colégio eleitoral do País tornou-se, na prática, uma antecipação do segundo turno.
O resultado das urnas parece refletir o indicado pelas pesquisas antes do voto, que apontavam vitória tranquila para o atual governador paulista. Segundo o último levantamento do Datafolha, publicado no sábado, Tarcísio tinha 60% das opções, contra 40% de Haddad.
Tarcísio votou no colégio Miguel de Cervantes, no Morumbi, ao lado dos candidatos ao Senado, André do Prado e Guilherme Derrite, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e da esposa Cristina Freitas. O governador comemorou não apenas seu bom desempenho nas pesquisas, mas também o do seu grupo político. Disse ainda acreditar em um possível resultado favorável para Flávio Bolsonaro no primeiro turno.
A festa no espaço que concentrava a torcida pelo candidato começou já nos primeiros números da apuração deste domingo. O público reunia secretários do governo paulista e outros convidados. Alguns vestiam a camisa verde e amarela da seleção brasileira, enquanto outros usavam camisas azuis, em referência às cores da campanha do governador.