Melchionna assume segundo lugar à Câmara no RS com quase 50% da apuração concluída

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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:38
A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL) assumiu o segundo lugar na disputa para a Câmara Federal no RS às 18h28min, com 129.284 votos.Mário Agra/Câmara dos Deputados/JC