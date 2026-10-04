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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:38

Melchionna assume segundo lugar à Câmara no RS com quase 50% da apuração concluída

A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL) assumiu o segundo lugar na disputa para a Câmara Federal no RS às 18h28min, com 129.284 votos.

A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL) assumiu o segundo lugar na disputa para a Câmara Federal no RS às 18h28min, com 129.284 votos.

Mário Agra/Câmara dos Deputados/JC
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JC
JC
A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL) assumiu o segundo lugar na disputa para a Câmara Federal no RS às 18h28min, com 50,31% das seções apuradas no RS, garantindo sua reeleição para mais uma legislatura, com 129.284 votos.

A parlamentar ultrapassou a votação de Giovani Cherini (PL), que agora está no terceiro lugar, com 123.934 votos. O primeiro lugar ainda é de Maurício Marcon, que lidera com folga, tendo computados até o momento 228.001 votos.

A apuração parcial ainda registrou 6,42% de votos em branco, e 2,25% votos nulos.

Até agora, o partido que abocanha a maior parte das 31 vagas da bancada gaúcha da Câmara dos Deputados é o PL, que tem 8 vagas. Em segundo lugar, vem a Federação PT, PV e PCdoB, com seis vagas e, em terceiro, a Federação União Brasil e Progressistas, com cinco vagas.

A reportagem do Jornal do Comércio seguirá acompanhando os resultados parciais da apuração, minuto a minuto.

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