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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:40

Metade das urnas apuradas: PL deverá dobrar bancada

Ao todo, são 55 vagas para deputado estadual para a próxima legislatura

Ao todo, são 55 vagas para deputado estadual para a próxima legislatura

Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
Com metade das urnas apuradas, cerca de 1h30min após o fim das votações em todo o País, o Partilo Liberal segue confirmando o favoritismo na Assembleia Legislativa. A bancada, de hoje 6 deputados estaduais, poderá dobrar e chegar a 12. Já o PT, junto à sua federação que contempla ainda PCdoB e PV, que hoje é a sigla que mais concentra parlamentares, poderá perder uma cadeira, passando de 11 para 10 vagas. 

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