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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:39

Propaganda eleitoral antecipada irregular cresce 400%

Eleições ocorrem neste domingo em todo Brasil

Eleições ocorrem neste domingo em todo Brasil

Arte/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
Frente à eleição de 2022, houve um crescimento de 400% em relação às propaganda eleitorais antecipadas irregulares - aquelas feitas até dia 16 de agosto. O dado foi apresentado pelo secretário do Judiciário, Rogério Vargas, em coletiva que aconteceu às 16h no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS).

“Já a propaganda eleitoral propriamente dita, aquela realizada após dia 16 de agosto, também teve um incremento de processos bastante significativo, em volta de 100% de processos”, enfatizou.

Vargas apontou que o uso de Inteligência Artificial (IA) foi um dos motivos que ocasionou o aumento de ilicitudes. Apesar disso, ele defendeu que o uso para fins degradantes foi minoria, na realidade, as ilegalidades envolveram a forma de utilização, como a falta de rotulações explícitas do uso de IA.

Na coletiva também comentou o secretário sobre da queda do número de candidatos participantes do leitor. A redução foi de 30%. Um dos fatores que, segundo o secretário, contribuíram para esse valor foram as federações - união entre dois ou mais partidos.

O sistema “Pardal” foi apontado como um dos maiores auxiliadores na fiscalização da Justiça Eleitoral. De 16 de agosto até o dia das eleições, 4.000 denúncias foram realizadas por meio do sistema. O meio mais denunciado são as vias públicas, com a modalidade “banner” chamando a atenção nessas eleições pelo alto índice de reclamações.

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