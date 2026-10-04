Propaganda eleitoral antecipada irregular cresce 400%

Frente à eleição de 2022, houve um crescimento de 400% em relação às propaganda eleitorais antecipadas irregulares - aquelas feitas até dia 16 de agosto. O dado foi apresentado pelo secretário do Judiciário, Rogério Vargas, em coletiva que aconteceu às 16h no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS).
“Já a propaganda eleitoral propriamente dita, aquela realizada após dia 16 de agosto, também teve um incremento de processos bastante significativo, em volta de 100% de processos”, enfatizou.
Vargas apontou que o uso de Inteligência Artificial (IA) foi um dos motivos que ocasionou o aumento de ilicitudes. Apesar disso, ele defendeu que o uso para fins degradantes foi minoria, na realidade, as ilegalidades envolveram a forma de utilização, como a falta de rotulações explícitas do uso de IA.
Na coletiva também comentou o secretário sobre da queda do número de candidatos participantes do leitor. A redução foi de 30%. Um dos fatores que, segundo o secretário, contribuíram para esse valor foram as federações - união entre dois ou mais partidos.
O sistema “Pardal” foi apontado como um dos maiores auxiliadores na fiscalização da Justiça Eleitoral. De 16 de agosto até o dia das eleições, 4.000 denúncias foram realizadas por meio do sistema. O meio mais denunciado são as vias públicas, com a modalidade “banner” chamando a atenção nessas eleições pelo alto índice de reclamações.
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