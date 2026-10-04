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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:31

Lula lidera apuração parcial para a Presidência em estados do Nordeste

Lula historicamente concentra os votos na região

Lula historicamente concentra os votos na região

NELSON ALMEIDA / AFP/JC
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Com a contagem de votos em andamento, o candidato do PT, Lula, mantém margens acima de 55% dos votos válidos na Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Alagoas, seguido por Flávio Bolsonaro (PL).

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