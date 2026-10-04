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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:27

RS supera 30% de seções apuradas com Maurício Marcon na dianteira para a Câmara Federal

Maurício Marcon (PL) até agora é o mais votado no RS para deputado federal, com 163.871 votos

Maurício Marcon (PL) até agora é o mais votado no RS para deputado federal, com 163.871 votos

TÂNIA MEINERZ/JC
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O Rio Grande do Sul chegou aos 34,49% das urnas apuradas às 18h16min, mantendo até agora o deputado federal Maurício Marcon (PL) como o mais votado no RS para o cargo na Câmara Federal, com 163.871 votos.

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