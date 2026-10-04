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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:17

Mais de 25% das urnas apuradas: bancada do PL se fortalece

Ao todo, serão 55 parlamentares eleitos para a Assembleia Legislativa

Ao todo, serão 55 parlamentares eleitos para a Assembleia Legislativa

Marcelo Oliveira/ALRS/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Pouco mais de uma hora após a abertura das urnas, 27% das sessões foram totalizadas. E a perspectiva é de um aumento da bancada do PL, que no momento passa de 6 para 12 deputados estaduais. Isso a tornaria a maior do Legislativo, superando o PT, que hoje lidera com 11 parlamentares e, nas estatísticas, contabiliza 9 vagas até o momento. 

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