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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:07

Maurício Marcon (PL) lidera 1ª hora de apuração de votos para deputado federal no RS

Em nova parcial às 18h, Maurício Marcon se encaminha para a reeleição, com 99.507 votos

Em nova parcial às 18h, Maurício Marcon se encaminha para a reeleição, com 99.507 votos

Bruno Spada/Câmara dos Deputados/JC
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Uma hora depois do encerramento do 1º turno das eleições no Rio Grande do Sul, às 18h, com 20,54% das seções totalizadas, o PL é líder na disputa para uma das 31 vagas da Bancada Gaúcha na Câmara dos Deputados, com o já deputado federal Maurício Marcon, que se encaminha para a reeleição, com 99.507 votos.

No segundo lugar segue Alceu Moreira (MDB), com 54.612 votos e, em terceiro, se mantém Giovani Cherini (PL), com 54.202 votos, ambos também se encaminhando para a reeleição. A apuração parcial ainda registra 6,16% dos votos em branco e 2,15% votos nulos.

A reportagem do Jornal do Comércio seguirá acompanhando os resultados parciais da apuração, minuto a minuto.

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