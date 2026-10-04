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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:55

10% das urnas apuradas: partidos de direita lideram votação para deputado estadual

Legislativo gaúcho possui 55 vagas em disputa nas eleições de 2026

Legislativo gaúcho possui 55 vagas em disputa nas eleições de 2026

Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Quase uma hora após a abertura das urnas, o Rio Grande do Sul tem pouco mais de 11% das sessões apuradas. E, entre os cinco candidatos a deputado estadual mais votados, todos pertencem a siglas ligadas à direita política: Professor Cláudio Branchieri (PL), Adri Cherini (PL), Joel Wilhelm (PP), Delegado Zucco (Republicanos) e Scalco (PL). 

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