Ocorrências eleitorais chegam a 84 e prisão por porte de arma acontece em São Leopoldo

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) contabilizou até o momento (17h) 84 ocorrências relacionadas às eleições de 2026. Na cidade de São Leopoldo, o porte de uma arma ilegal, originária de furto, resultou na prisão de um eleitor.
No balanço da SSP-RS foram apresentadas 28 propagandas eleitorais irregulares, 22 bocas de urna, 3 desordens nos trabalhos eleitorais, 3 transportes ilegais de eleitores, 3 materiais de campanha apreendidos, 1 atropelamento por caminhão, 1 desacato, 1 desobediência à Justiça Eleitoral, 1 furto em local de votação, 1 impedimento de voto, 1 porte ilegal de arma, 1 tumulto, 1 violência política de gênero, 1 lesão corporal em local de votação, 1 vias de fato e outros 15 crimes eleitorais.
Contudo, Mario Yukio Ikeda, secretário da SSP-RS, afirma que o dia de hoje foi de tranquilidade comparado a anos anteriores. Ele defende que os atuais números são o resultado de um trabalho de aproximação das forças policiais aos pontos de votação e uma consciência por parte dos eleitores sobre seus direitos e deveres. Mais de seis mil policiais militares foram envolvidos no dia de hoje.
O secretário afirma que as ações tomadas nesse primeiro turno se manterão em um possível segundo dia de votação.
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