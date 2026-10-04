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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:48

Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial no RS com 60,27% dos votos na parcial

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 140.956 votos

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 140.956 votos

Evaristo Sa/AFP/JC
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Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência da República no Rio Grande do Sul na primeira parcial divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato soma 271.382 votos, o equivalente a 60,27% dos votos válidos contabilizados até o momento.

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