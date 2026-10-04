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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:47

Maurício Marcon segue na liderança para a Câmara Federal, com Alceu Moreira em 2º

O segundo colocado na disputa para a Câmara Federal passou a ser Alceu Moreira (MDB), com 16.363 votos

O segundo colocado na disputa para a Câmara Federal passou a ser Alceu Moreira (MDB), com 16.363 votos

Cleia Viana/Câmara dos Deputados/JC
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JC
Uma nova parcial do resultado das eleições no Rio Grande para Deputado Federal mantém Maurício Marcon (PL) na dianteira, com 31.271 votos registrados às 17h40min deste domingo (4). Até agora, há 1.516 seções totalizadas, 5,50% do total.

O volume é quase o dobro do segundo colocado, que passou a ser Alceu Moreira (MDB), com 16.363 votos. Em terceiro, Giovani Cherini (PL) tem 10.234 votos.

A reportagem do Jornal do Comércio seguirá acompanhando os resultados parciais da apuração, minuto a minuto.

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