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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:42

Meia hora após abertura das urnas, PL lidera disputa pela Assembleia Legislativa

São 55 vagas na Assembleia Legislativa nas eleições gerais de 2026

São 55 vagas na Assembleia Legislativa nas eleições gerais de 2026

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Meia hora após a abertura das urnas, o PL desponta na disputa à Assembleia Legislativa. Com 1,89% das sessões totalizadas, a sigla teria direito a 12 cadeiras. Na atual legislatura, o partido conta com 5 deputados estaduais. Já a federação formada pelo PP e pelo União Brasil está em segundo lugar, com direito a 10 vagas. Hoje, ela possui 8.

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