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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:30

Primeira apuração mostra Zucco na liderança pelo Piratini, com 66% dos votos

Zucco (PL) tem 66,21% dos votos válidos (24.018) na disputa pelo governo do RS

Zucco (PL) tem 66,21% dos votos válidos (24.018) na disputa pelo governo do RS

TÂNIA MEINERZ/JC
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Em primeira apuração, às 17h20min deste domingo, com 0,62% das urnas apuradas, Zucco (PL) tem 66,21% dos votos válidos (24.018) na disputa pelo governo do RS. Das 27.547 seções no Estado, foram apuradas 171 até o momento. 

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