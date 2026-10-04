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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:27

Flávio lidera votos na primeira parcial do TSE

Flávio tem 811.907 votos e Lula, 699.865 votos

Flávio tem 811.907 votos e Lula, 699.865 votos

AFP/JC
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Flávio Bolsonaro (PL) aparece na frente na primeira parcial do TSE, com 48,85% dos votos. Lula (PT) tem 42,50%. Há 1,23% das seções contabilizadas. 

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