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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:24

Sobe para 1.543 número de urnas substituídas no primeiro turno

Sobe para 1.543 número de urnas substituídas no primeiro turno

Sobe para 1.543 número de urnas substituídas no primeiro turno

Agência Brasil
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Agências

No terceiro boletim do dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 1.543 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas até as 15h30min em todo o País neste domingo (4) de primeiro turno das eleições. O número corresponde a 0,28% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. Outros 50.038 equipamentos seguem disponíveis para substituição, se necessário. 

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