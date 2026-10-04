Sobe para 1.543 número de urnas substituídas no primeiro turno

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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:24
Sobe para 1.543 número de urnas substituídas no primeiro turnoAgência Brasil
No terceiro boletim do dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 1.543 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas até as 15h30min em todo o País neste domingo (4) de primeiro turno das eleições. O número corresponde a 0,28% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. Outros 50.038 equipamentos seguem disponíveis para substituição, se necessário.