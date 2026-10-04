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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:31

Maurício Marcon lidera para deputado federal nas primeiras urnas abertas no RS

Às 17h22, Maurício Marcon lidera o pleito com 5.268 votos contabilizados

Às 17h22, Maurício Marcon lidera o pleito com 5.268 votos contabilizados

Bruno Spada/Câmara dos Deputados/JC
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JC
JC
As primeiras urnas abertas no Rio Grande do Sul, 22 minutos após o encerramento das eleições, apontam na dianteira a vitória parcial de Maurício Marcon (PL) para uma das 31 vagas de deputado federal na Bancada Gaúcha da Câmara dos Deputados. O candidato lidera com 5.268 votos

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