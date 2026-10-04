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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 16:53

Quem estiver na fila após as 17h poderá votar

Aqueles que estiverem em suas seções após o horário previsto receberão uma senha para votar sem intercorrências

Aqueles que estiverem em suas seções após o horário previsto receberão uma senha para votar sem intercorrências

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
JC
O Tribunal Regional Eleitoral  do Rio Grande do Sul (TRE-RS) prevê que a votação se estenda para além das 17 horas, contudo, todos os eleitores terão seu voto preservado. Aqueles que estiverem em suas seções após o horário previsto receberão uma senha para votar sem intercorrências.

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