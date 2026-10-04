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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 16:45

Votação é marcada por longas filas em Porto Alegre

TRE justifica longas filas por conta do maior número de cargos que necessitam de votação, 5 cargos e 6 candidatos

TRE justifica longas filas por conta do maior número de cargos que necessitam de votação, 5 cargos e 6 candidatos

TÂNIA MEINERZ/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
A manhã do primeiro turno das eleições gerais de 2026 foi marcada por longas filas e espera prolongada em diferentes locais, com eleitores relatando mais de uma hora de aguardo para votar. Os principais pontos defendidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) para as filas foram o grande número de cargos que necessitam de votação - 5 cargos e 6 candidatos - e também as mudanças recentes de zonas e seções eleitorais.

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