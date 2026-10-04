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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 16:56

Brasileiros enfrentam filas de até uma hora para votar em Miami

Fila é resultado do protocolo de segurança exigido pelo Miami Dade College, para evitar aglomerações nos corredores do prédio

Fila é resultado do protocolo de segurança exigido pelo Miami Dade College, para evitar aglomerações nos corredores do prédio

Ronaldo Silva/AtoPress/Folhapress/Divulgação/JC
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Agências
Único local de votação no Sul da Flórida, Miami registra filas de até uma hora para a entrada em um dos dois prédios que abrigam as 102 seções. Em 2026, um total de 41 mil eleitores estão aptos a votar no local - 10 mil a mais do que em 2022. A fila é resultado do novo protocolo de segurança exigido pelo Miami Dade College, para evitar aglomerações nos corredores do edifício.

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