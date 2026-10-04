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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 15:57

Urna é substituída no RS após suspeita de alteração no número "3"

Vice-presidente do TRE-RS, desembargador Antônio Maria Iserhard, afirma que uma investigação já se iniciou

Vice-presidente do TRE-RS, desembargador Antônio Maria Iserhard, afirma que uma investigação já se iniciou

Sofia Paiva/Especial/JC
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Sofia Paiva
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No primeiro turno das eleições de 2026, uma urna eletrônica na cidade de Candelária foi substituída por suspeita de alteração. Conforme o vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral gaúcho (TRE-RS), desembargador Antônio Maria Iserhard, a tecla número “3” teria sido fixada, impossibilitando a conclusão do voto. Após denúncia, a troca foi feita por não haver possibilidade de continuidade de uso do equipamento.

O vice-presidente ressalta que uma investigação está em andamento e que a ação resultará em responsabilidades para o infrator. Dezoito pessoas já haviam votado na urna alterada, os votos, segundo o TRE-RS, foram contabilizados normalmente.

As eleições vão até as 17 horas deste domingo (4) e o Rio Grande do Sul possui mais de 8,5 milhões de pessoas aptas a votar.

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