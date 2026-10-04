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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 16:00

Lula lidera em Milão, Berlim e China; Flávio vence no Japão e em Taiwan

Em Milão, Lula obteve 50,16% dos votos válidos; Flávio liderou no Japão com 67,1%

Em Milão, Lula obteve 50,16% dos votos válidos; Flávio liderou no Japão com 67,1%

Montagem sob fotos de EVARISTO SA/AFP e Ricardo Stuckert/PR
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Agências
Lula (PT) venceu em Milão, na China continental e em Berlim, e Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro no Japão, Israel e na Grécia, neste domingo (4), primeiro turno da eleição presidencial. 


O presidente Lula obteve 50,16% dos votos válidos e ficou em primeiro lugar em Milão, maior colégio eleitoral da Itália, no primeiro turno da eleição realizada neste domingo (4). Segundo resultados compilados no local de votação, com base nos boletins impressos das urnas, o senador Flávio Bolsonaro recebeu 40,6% e ficou em segundo. Em terceiro, Augusto Cury (Avante) teve 3,28%.

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